Оборот роздрібної торгівлі в Україні за 2014 рік знизився на 8,6%

У 2014 році оборот роздрібної торгівлі в Україні знизився на 8,6%. Про це повідомив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус в інтерв'ю порталу «Сегодня».

«Це дуже багато, ми втрачаємо споживчий ринок, це дуже небезпечно», - вважає чиновник.

За його словами, відомство найближчим часом планує проаналізувати причини, щоб уже з урахуванням прийнятих поправок до бюджету, введення нової ставки рентної плати, зміни курсу долара прогнозувати доходи до кінця року.

Читайте такожГолова ДФС розраховує залучити в бюджет 3 млрд гривень від податкового компромісуМіж тим, чиновник визнає, що у сформованій економічній ситуації є й позитивні моменти, які можна використовувати з користю для країни. «Курс національної валюти допомагає багатьом експортерам і здешевлює собівартість продукції, - сказав Білоус в інтерв'ю. - Будь-яка девальвація, за великим рахунком, також стимулює внутрішнє виробництво, яке заміщує імпорт. Наведу приклад. Розмовляв із представниками одного з великих будівельних супермаркетів. Імпорт паркету стає недоцільним. Миттєво відкрився ринок для внутрішніх виробників ламінату та паркету. Вони підняли потужність, працюють у чотири зміни, й усе одно продукції не вистачає. Це створює поштовх для внутрішнього виробництва. Його треба зараз підтримати».