Нацбанку рекомендують спрямувати зусилля на забезпечення купівельної спроможності гривні

Рада Національного банку України визнала, що основні принципи грошово-кредитної політики на 2014 рік не виконані, та рекомендувала правлінню НБУ підготувати зміни і уточнення до Основних принципів грошово-кредитної політики на 2015 рік.

Про це йдеться в обнародуваному на сайті регулятора рішенні ради НБУ «Про виконання Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік».

Читайте такожГривня на міжбанку зміцніла до 22 за доларЗгідно з документом, на думку ради НБУ, основні принципи грошово-кредитної політики на 2014 рік не виконані, оскільки більшість визначених нею завдань і параметрів залишилися поза впливом Національного банку.

«Підтримати ініціативу членів ради Гонтаревої В.О. і Полунєєва Ю.В. про доцільність підготовки змін і уточнень до Основних принципів грошово-кредитної політики на 2015 рік», - наголошується в документі.

Крім цього, рада рекомендувала правлінню НБУ застосовувати економічні методи і монетарні інструменти для реалізації грошово-кредитної політики, зокрема, спрямувавши зусилля на забезпечення стабільності та купівельної спроможності національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, офіційний курс гривні до долара 26 лютого відновив історичний мінімум на рівні 30,0102 грн/дол., і, таким чином з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу.

Національна валюта з моменту введення в обіг у 1996 році різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до 5 грн з 1,8 грн за долар, а також майже вдвічі наприкінці 2008 року - до 8 грн/дол.

Після введення ряду обмежень на валютному ринку для імпортерів і підвищення облікової ставки НБУ до 30% річних гривня почала зміцнюватися. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 6 березня, становить 22,8970 грн/дол.

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з Міжнародним валютним фондом становить від 20 до 22 грн/дол., і введені регулятором обмеження дозволять найближчим часом стабілізувати курс гривні на рівні, близькому до вказаних фундаментальних значень.