Fitch: золотовалютні резерви України цього року зростуть до $13 млрд

14:07, 10 березня 2015
Фінанси
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оновлено

Нацбанк України очікує зростання резервів країни до 17 мільярдів доларів

REUTERS

Золотовалютні резерви України можуть зрости за рахунок отримання міжнародних кредитів до 13 млрд дол. до кінця 2015 року і до 23 млрд дол. до кінця 2016 року, повідомило агентство Bloomberg заступник директора міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings Пол Роукінз.

«Резерви можуть зрости до 13 млрд до кінця року і до 23 млрд у 2016 році, якщо Україна поетапно втілюватиме програму реформ (з ключовим кредитором – МВФ - УНІАН)», - цитує Роукінза Bloomberg. При цьому аналітик підкреслює, що зараз золотовалютні резерви країни знаходяться на позначці 5,6 млрд дол., що є найнижчим показником з січня 2014 року і покривають лише місячний обсяг критичного імпорту. «При цьому Центральному банку нічого не залишається, як посилювати контроль за фінансовими потоками і підвищувати облікову ставку», - зазначив аналітик.

Він також звернув увагу, що досить важливим зараз залишається процес переговорів з реструктуризації боргу з держателем українських бондів на загальну суму близько 15 млрд дол. У міру проведення переговорів, зазначив Роукінз, суверенний рейтинг України, за версією Fitch, буде переглянуто і знижено аж до переддефолтного рівня, оскільки у разі досягнення домовленості, кредитори не одержать свої вкладення. «Водночас, і «стрижки» не буде. Найімовірніше, уряд запропонував варіант «нового розкладу» боргових платежів», - припустив Роукінз.

При цьому він звернув увагу, що зниження рейтингів стане, швидше технічним кроком, у цілому економіка країни покаже кращі результати, ніж у 2014 році, коли падіння ВВП становило, за оцінками Fitch, 7,5%. «А відновлення почнеться наступного року. Припинення вогню, домовленості про яке було досягнуто в Мінську минулого місяця, ослабить тиск на уряд, який одержить простір для економічного маневру», - зазначив аналітик, додавши, що разом із стабілізацією ситуації на сході уряд повинен виконувати і програму реформ.

Читайте такожКошти МВФ дозволять Україні уникнути дефолту - ЯценюкЯк повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку Україна в лютому знизилися на 12,4% - до 5,625 млрд дол., відновивши, таким чином, більш як 11-річний мінімум після провалу до 6,218 млрд дол. у червні 2003 року.

Згідно з опублікованими даними, на 1 березня резерви в іноземній валюті становили 4,698 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 3,94 млн дол., золото – 922,47 млн. дол.

За даними НБУ, на динаміку резервів у лютому вплинули платежі України з погашення і обслуговування державного і гарантованого державою боргу на суму 539,1 млн дол., а також інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти на суму 651,3 млн дол., з яких 560,4 млн. дол. становлять адресні інтервенції. Обсяг інтервенцій з купівлі валюти НБУ становить 144,7 млн дол.

Також повідомляється, що надходження коштів на користь уряду від розміщення державних облігацій України в лютому становили 298,3 млн дол.

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