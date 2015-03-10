Офіційний курс гривні зміцнився до фундаментального рівня

Національний банк України сьогодні, 10 березня, з 14:30 установивофіційний курс гривні до долара на рівні 21,7357 грн/дол., і таким чином гривня зміцнилася до фундаментального рівня, який за оцінками НБУ знаходиться в межах 20-22 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Після введення Нацбанком низки обмежень на валютному ринку для імпортерів і підвищення облікової ставки до 30% річних гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до долара на 8,27 грн після провалу до історичного мінімуму на рівні 30,0102 грн/дол. 26 лютого.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, на 14:00 становив 21,7402 грн/дол., до цього часу банки уклали 72 угоди на 18 млн дол.

Читайте такожНацбанку рекомендують спрямувати зусилля на забезпечення купівельної спроможності гривніЗа даними дилерів, котирування на міжбанківському валютному ринку на цей час становили 21,50/21,80 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави НБУ Валерії Гонтаревої, фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з Міжнародним валютним фондом становить від 20 до 22 грн/дол., і запроваджені регулятором обмеження дозволять найближчим часом стабілізувати курс гривні на рівні, близькому до вказаних фундаментальних значень.