Процес затвердження місцевих бюджетів в Україні наближається до завершення

Станом на 10 березня в країні затверджено 11468 місцевих бюджетів різних рівнів, що становить 99,8% від їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Процес затвердження місцевих бюджетів на 2015 рік перебуває на завершальній стадії», - говориться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, не затвердженими залишаються 20 місцевих бюджетів, зокрема, в Луганській області 10 бюджетів, Івано-Франківській та Донецькій – по 4 бюджети, у Львівській і Сумській областях – по одному бюджету.

Читайте такожРеєстрацію бізнесу й нерухомості хочуть доручити місцевій владі, нотаріусам і банкамЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для ухвалення державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за витратами.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.