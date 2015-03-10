Гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися і досягла 21,7 за долар

У понеділок, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилося на рівні 21,45/21,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебуває на рівні 23,08/23,35 грн/євро, до російського рубля – 0,3470/0,3510 грн/рубль.

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