Гривня на міжбанку продовжила зміцнюватися і досягла 21,7 за долар
17:54, 10 березня 2015Фінанси
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Українська валюта продовжує посилювати свої позиції на ринку.
Гривня на міжбанку дорожчає / profi-forex.org
У понеділок, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилося на рівні 21,45/21,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Котирування гривні до євро перебуває на рівні 23,08/23,35 грн/євро, до російського рубля – 0,3470/0,3510 грн/рубль.
Читайте такожОфіційний курс гривні зміцнився до фундаментального рівняЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні після 17:00 становив 21,6952 грн/дол., на цей час було укладено 186 угод, обсяг торгів становив 234,48 млн дол.
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