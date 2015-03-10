Порошенко підписав зміни до бюджету-2015 та низку інших "законів для МВФ"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Так, президент підписав ухвалений Верховною Радою 2 березня Закон № 217-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», згідно з яким основні фінансові показники країни приведено у відповідність з макроекономічними реаліями.

Читайте такожЯценюк: Україна виконала всі умови МВФ і чекає грошейТакож підписано Закон № 213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», згідно з яким тимчасово обмежено розмір пенсій працюючим пенсіонерам.

Крім того, глава держави підписав прийняті 2 березня Закони: № 211-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України», згідно з яким звільнено від оподаткування благодійну допомогу вимушеним переселенцям; № 212-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» стосовно розширення фінансових повноважень місцевих бюджетів; № 214-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо посадових осіб органів доходів і зборів»; № 215-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посадових осіб контролюючих органів»; № 219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці, покликаний сприяти легалізації зарплат.