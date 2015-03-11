До ради директорів SWIFT увійде представник Росії

Міжнародна система SWIFT включить в раду директорів представника від Росії. Загроза відключення від системи на цей процес не вплинула: отримати місце вдалося завдяки зростанню платіжного трафіку в Росії через SWIFT, пише РБК.

Один раз в три роки система SWIFT перерозподіляє акції (паї) серед учасників. Кожна країна отримує кількість паїв, пропорційну її трафіку в цій системі. За підсумками 2014 року було перерозподілено 10% акцій, що призвело до змін у складі ради директорів.

«За підсумками 2014 року зростання трафіку SWIFT в Росії дозволило нам вийти на 13-те місце в світі, тому Росія збільшила свою частку до рівня, який дозволяє їй висунути кандидата в раду директорів», - пояснив виконавчий директор асоціації «Россвифт» Роман Чернов.

Своїм місцем Росії поступився Гонконг. Крім того, одне місце в раді втратили Нідерланди, воно дісталося Бельгії (у якої тепер два місця), пише видання The Banker.

Кандидат від Росії повинен бути співробітником або організації-пайовика SWIFT, або пов'язаної з пайовиком. Організаціями-пайовиками є найактивніші користувачі системи SWIFT, в Росії це десять найбільших банків за активами (їх склад може змінюватись).

За словами Чернова, 16 квітня відбудеться бізнес-форум SWIFT, в рамках якого пройде загальні збори «Россвифта», де і буде запропонована кандидатура для обрання в раду директорів.

Нова рада буде затверджена на річних зборах акціонерів SWIFT в червні 2015 року, після чого російський директор приступить до виконання обов'язків на трирічний термін. Рада складається з 25 осіб.

Нагадаємо, Захід розглядає відключення від SWIFT як одну з можливих санкцій проти Росії. До цього закликав прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, ця пропозиція також міститься в резолюції Європарламенту. Відключення може відбутися тільки в тому випадку, якщо це рішення прийме влада Євросоюзу.

У разі відключення від SWIFT російські банки втратять можливість керувати своїми коррахунками за кордоном, а також проводити внутрішньодержавні платежі. У першу чергу буде проблема для двосторонніх банківських повідомлень під час здійснення платежів як усередині Росії, так і за кордон. Відсутність повідомлень по платежу фактично означає, що банк не зможе ні відправити, ні прийняти гроші.

Через загрозу відключення Банк Росії почав тестувати аналоги SWIFT в Росії, банки ними користуються, але визнають, що запропоновані альтернативи допоможуть вирішити проблеми тільки з платежами всередині країни. Перекази за кордон за ними неможливі. Також банки почали тестувати системи «банк - клієнт», які дозволять замінити SWIFT під час зовнішніх переказів, але у використанні вони будуть дорожчі і не такі зручні, як SWIFT.

«Загроза відключення від SWIFT не знижується після появи в раді директорів російського представника, оскільки рішення про відключення від SWIFT не залежить, але присутність в раді директорів нашої людини означає, що ми можемо впливати на прийняті SWIFT рішення в частині введення нових стандартів, поліпшення сервісу , тарифоутворення », - вважає голова правління НП «Національна платіжна рада» Алма Обаева.