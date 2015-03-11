Курс євро оновив мінімум до долара

Курс євро до долара падає в середу, оновивши мінімум з квітня 2003 року, на тлі старту програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо кількісного пом'якшення, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на ранок середи курс євро до долара знижувався до 1,0683 долара за євро з 1,0699 долара на попереднє закриття. При цьому раніше в ході торгів європейська валюта опускалася до 1,0669 долара за євро - мінімуму з квітня 2003 року.

Курс долара до ієни зріс 121,44 ієни з 121,13 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) зростав на 0,13%, до 98,80 пункту.

Тиск на європейську валюту надають новини від ЄЦБ. Регулятор 9 березня розпочав програму кількісного пом'якшення. Обсяг комбінованих закупівель державних і приватних облігацій становитиме 60 мільярдів євро щомісяця. Регулятор планує проведення програми до вересня 2016 року. Однак терміни можуть бути розширені до досягнення стійкого рівня інфляції, близького до 2%.

Додатковий тиск на європейську валюту надають побоювання деяких інвесторів щодо результату переговорів влади Греції з "трійкою" кредиторів, зокрема, так званого Grexit (виходу країни з єврозони - ред.). Зустрічі в рамках цих обговорень відбудуться в середу Брюсселі, паралельно технічні команди Єврокомісії, Європейського Центробанку і МВФ можуть попрямувати в Афіни.