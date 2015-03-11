Deutsche Bank прогнозує падіння євро щодо долара до 85 центів
Аналітики Deutsche Bank прогнозують, що до 2017 року, курс євро щодо долара знизиться на 22 центи
До 2017 року курс євро щодо долара США знизиться до 85 центів з нинішніх $1,07, наводить Business Insider прогнози аналітиків Deutsche Bank Робіна Уінклера і Джорджа Саравелоса, передає "Дождь".
Аналітики німецького фінансового конгломерату пишуть про концепцію Euroglut («Євронадлишок») - до падіння курсу євро приведуть гігантський профіцит за поточними рахунками (операції з товарами, послугами і доходами від інвестицій) у поєднанні з програмою кількісного пом'якшення Європейського Центробанку і негативними процентними ставками.
Безпосередньою причиною падіння курсу експерти називають зростаючі темпи відтоку капіталу з ЄС - до 4 трлн євро до 2017 року. Більша частина коштів іде в США, Великобританію та Канаду через політику ЄЦБ.
Аналітики впевнені, що Європі доведеться перетворитися з позичальника на найбільшого світового кредитора через підвищення частки міжнародних інвестицій з 10% до 30% від ВВП.
У березні 2014 року курс євро досяг максимальних з 2011 року значень щодо долара - приблизно 1,39 - після чого почалося затяжне зниження.