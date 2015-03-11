Deutsche Bank прогнозує падіння євро щодо долара до 85 центів

До 2017 року курс євро щодо долара США знизиться до 85 центів з нинішніх $1,07, наводить Business Insider прогнози аналітиків Deutsche Bank Робіна Уінклера і Джорджа Саравелоса, передає "Дождь".

Аналітики німецького фінансового конгломерату пишуть про концепцію Euroglut («Євронадлишок») - до падіння курсу євро приведуть гігантський профіцит за поточними рахунками (операції з товарами, послугами і доходами від інвестицій) у поєднанні з програмою кількісного пом'якшення Європейського Центробанку і негативними процентними ставками.

Безпосередньою причиною падіння курсу експерти називають зростаючі темпи відтоку капіталу з ЄС - до 4 трлн євро до 2017 року. Більша частина коштів іде в США, Великобританію та Канаду через політику ЄЦБ.

Аналітики впевнені, що Європі доведеться перетворитися з позичальника на найбільшого світового кредитора через підвищення частки міжнародних інвестицій з 10% до 30% від ВВП.

У березні 2014 року курс євро досяг максимальних з 2011 року значень щодо долара - приблизно 1,39 - після чого почалося затяжне зниження.