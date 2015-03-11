Російська валюта пішла в мінус - долар перевищив 63 рублі

Курс долара до рубля перевищив 63 рублі, оновивши максимум за два тижні, євро піднявся вище 67 рублів, свідчать дані Московської біржі, передає РИА Новости.

До 10.44 мск курс долара до рубля розрахунками "завтра" зріс на 17 копійок до 62,7 рубля (вже досягав 63,02 рубля), євро - на 6 копійок до 67,04 рубля.

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Середньозважений курс долара до рубля розрахунками "завтра" на єдиній торговельній сесії (ЕТС) ММВБ, за яким встановлюється офіційний курс ЦБ, до 11.30 мск середи зріс на 2,01 рубля, склавши 62,6797 рубля, свідчать дані біржі.

У вівторок середньозважений курс становив 60,6649 рубля.

Вартість нафти марки Brent піднялася на 0,3%, до 56,59 долара за барель.