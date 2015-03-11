Засідання Ради директорів МВФ розпочнеться о 16.00 за Києвом - джерело

Засідання ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду з питання нової чотирирічної програми кредитування економіки України розпочнеться сьогодні, 11 березня, о 16.00 за київським часом, повідомило УНІАН джерело у Національному банку.

"Сьогодні о 16.00 за київським часом Рада директорів МВФ розпочне засідання з питань фінансової підтримки України", - сказало джерело.

Раніше в МВФ підтвердили план розглянути 11 березня програму співпраці з нашою країною терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. і використанням механізму «розширеного кредитування» (Extended Fund Facility).

У свою чергу, міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці у Twitter звернула увагу на те, що перший платіж, який одержить Україна для досягнення макроекономічної стабілізації, становитиме значну частину загальної програми в 17,5 млрд дол.

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У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає низку ключових реформ – ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, наведення справедливості у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації і економічного зростання для України.

У МВФ висловили упевненість в тому, що реалізація програми реформ буде успішною, тому що уряд України, за словами директора – розпорядника фонду Крістін Лагард, демонструє готовність запроваджувати перетворення, підвищувати тарифи, реструктуризувати банки, скорочувати державні витрати і проводити судову і антикорупційну реформи. Крім того, Лагард відзначила, що програма реформ відкриває Україні доступ до загального пакету фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол. протягом найближчих 4 років.

Як очікується, нову програму співпраці буде затверджено на засіданні Ради директорів, а перший транш за програмою може прийти до України протягом кількох днів після позитивного рішення Ради – до кінця березня. У Мінфіні прогнозують, що перший транш може становити до 60% усього обсягу кредитування, а саме – близько 10 млрд дол. Кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів НБУ, а також на забезпечення зовнішніх зобов'язань України.