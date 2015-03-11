Яценюк про кредит МВФ та реформи: «уряд бореться за «завтра»

Україна очікує позитивного рішення ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду щодо нової програми кредитування української економіки строком на 4 роки і обсягом фінансування 17,5 млрд дол., повідомив у середу на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем‘єра, Україна вже підписала з МВФ програму реформ і виконала частину попередніх заходів, які необхідно було виконати по лінії уряду, парламенту і президента. Крім того, Яценюк підкреслив, що кошти МВФ і програма Фонду будуть покладені в основу економічного розвитку країни.

«За кілька годин у Вашингтоні розпочнеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, Україна підписала всеосяжну програму реформ. Всі попередні заходи, які мали були бути виконані урядом і парламентом і підписані президентом, виконані, - сказав Яценюк. – Ми очікуємо позитивного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Загальна програма – 4 роки, обсяг фінансування 25 млрд дол. (включаючи 17,5 млрд дол. за програмою МВФ і 7,5 млрд дол. від інших інституційних кредиторів - УНІАН). На жаль, ці кошти не можуть йти на соціальні виплати, на підвищення соціальних стандартів, але ці кошти стануть запорукою того, що економіка почне зростати. Ми збільшимо доходи держбюджету, і це дасть можливість переглянути соціальні стандарти у бік збільшення, створити додаткові робочі місця і стабілізувати економіку, збільшити експорт і стабілізувати валютний курс».

За словами Яценюка, програма реформ з МВФ – непроста, і передбачає безліч непопулярних рішень, які потрібно приймати в умовах російської військової агресії і розрухи.

«Без сьогоднішніх реформ у нас не буде «завтра». Наш уряд бореться за «завтра». Ми пішли на ці кроки (реформи - УНІАН) заради майбутнього і заради завтрашнього дня», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в Національному банку, засідання Ради директорів МВФ по Україні розпочнеться сьогодні, 11 березня, о 16.00 за київським часом.