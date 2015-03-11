В Авакова гарантували співробітникам МВС свободу від «зарплатного рабства»

Міністерство внутрішніх справ буде чітко дотримуватися норм законодавства та вимог Мінфіну, що стосуються банківського обслуговування співробітників МВС.

Про це йдеться в офіційному коментарі керівництва МВС агентству УНІАН на запит про інформацію щодо примусового переведення співробітників міліції на зарплатне обслуговування в державні банки.

Як зазначається у відповіді МВС, яким володіє УНІАН, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року N318 "Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги здійснюється через уповноважені банки, які визначаються шляхом конкурсного відбору за результатами відкритого постійно діючого конкурсу, який проводиться конкурсною комісією Міністерства фінансів України.

Станом на 18 лютого 2015 року переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, визначені 60 банківських установ.

Також керівництво МВС нагадало керівникам обласних управлінь, що згідно з Законом України „Про оплату праці" виплата заробітної плати через установи банків здійснюється за особистою письмовою згодою працівника.