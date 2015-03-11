Венесуела через загострення кризи хоче монетизувати золоті запаси на $1,5 млрд

Центробанк Венесуели планує монетизувати золоті запаси на загальну суму близько $1,5 млрд, передає «Газета.Ru».

Читайте також У Венесуелі заборонили купувати продукти частіше двох разів на тижденьНа даний момент таку можливість регулятор обговорює з американськими банками, заявило Reuters джерело. Якщо домовленості будуть досягнуті, то ЦБ надасть в ході своп-операції 1,4 млн тройських унцій золота в обмін на валюту. При цьому регулятор через чотири роки зможе викупити дане золото.

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