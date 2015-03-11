Швеція надасть Україні безвідсоткову позику на $100 млн

13:44, 11 березня 2015
Фінанси
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Відсотки за цією позикою шведський уряд прийняв рішення взяти на себе

ZN.UA

Уряд Швеції прийняв рішення про надання Україні позики у розмірі 100 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко на спільний прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

"Уряд Швеції прийняв рішення про надання Україні позики в розмірі 100 мільйонів доларів. Відсотки по цій позиці шведський уряд прийняв рішення взяти на себе і це буде дуже потужна і важлива участь Швеції в скоординованих діях наших найбільш надійних, найбільш твердих і послідовних прихильників, на яких ми можемо розраховувати", - сказав Порошенко і подякував прем'єру Швеції за це рішення.

У свою чергу Левен зазначив, що деталі щодо відсотків цієї позики будуть ще обговорені. За його словами, ця позика стане корисною для України.

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