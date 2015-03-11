Гривня на міжбанку посилила свої позиції вже до 21,60 за долар

У середу, 11 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,45/21,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, торги йдуть мляво, Нацбанк, як і раніше, залишається головним покупцем на міжбанку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 21,95/23,10 грн/євро, до російського рубля – 0,3420/0,3450 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:30 становив 21,5650 грн/дол., на цю годину було укладено 47 угод, обсяг торгів становив 11,99 млн дол.