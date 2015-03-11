Порошенко про перший транш МВФ для України: «чим більше, тим краще»

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Києві.

"Сьогодні рада МВФ розглядає питання прийняття програми допомоги Україні... Я твердо переконаний і впевнений в тому, що сьогодні буде позитивне рішення, оскільки Україна в координації з нашими партнерами з усього світу, прийняла дуже важливий пакет реформ, які я підписав вчора і який повністю забезпечує виконання Україною цієї частини домовленостей, які будуть відображені у меморандумі з МВФ", - сказав президент.

При цьому він наголосив, що сьогодні буде історичне рішення, яке дозволить взяти не лише кошти МВФ, але й потужний пакет економічної фінансової допомоги для забезпечення ефективності проведення реформ в Україні.

Відповідаючи на запитання, якою буде сума першого траншу, Порошенко сказав: "Чим більше, тим краще». Водночас він додав, що «хотів би, щоб ми чітко розуміли, що рішення МВФ - це лише перший крок, бо до цього рішення прив'язано дуже багато двосторонніх рішень, які одразу вступають в силу після прийняття рішення правління МВФ».

«Це є і рішення Світового банку, і міжнародних фінансових організацій та інших банків, включаючи ЄБРР, і рішення щодо кредитних гарантій США на суму, яка перевищує 2 мільярда доларів і рішення щодо третьої хвилі макрофінансової допомоги ЄС, яка перевищує 1,8 мільярда євро, і рішення щодо декілька сот мільйонів, які надають всі країни, починаючи від Канади і завершуючи Японією. І загальний пакет, який формується для допомоги Україні - та фінансова підтримка, фінансовий фундамент реформ, який є захисником для нашої національної валюти, для нашого платіжного балансу та золотовалютних резервів, загалом сьогодні має перевищувати 40 мільярдів доларів. За нашими розрахунками, при напруженій нашій роботі цього буде достатньо, якщо реформи по залученню інвестицій, по створенню інвестиційного клімату, боротьбі з корупцією та іншим крокам, які дозволять комфортно інвесторам себе почувати, будуть здійснені і я впевнений в тому, що це буде зроблено дуже швидко і ефективно", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в Національному банку, засідання Ради директорів МВФ по Україні розпочнеться сьогодні, 11 березня, о 16.00 за київським часом.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає низку ключових реформ – ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, наведення справедливості у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації і економічного зростання для України.

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У МВФ висловили упевненість в тому, що реалізація програми реформ буде успішною, тому що уряд України, за словами директора – розпорядника фонду Крістін Лагард, демонструє готовність запроваджувати перетворення, підвищувати тарифи, реструктуризувати банки, скорочувати державні витрати і проводити судову і антикорупційну реформи. Крім того, Лагард відзначила, що програма реформ відкриває Україні доступ до загального пакету фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол. протягом найближчих 4 років.

Як очікується, нову програму співпраці буде затверджено на засіданні Ради директорів, а перший транш за програмою може прийти до України протягом кількох днів після позитивного рішення Ради – до кінця березня. У Мінфіні прогнозують, що перший транш може становити до 60% усього обсягу кредитування, а саме – близько 10 млрд дол. Кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів НБУ, а також на забезпечення зовнішніх зобов'язань України.