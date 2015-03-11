Офіційний курс гривні зріс іще на 18 копійок - до 21,55 за долар
14:18, 11 березня 2015Фінанси
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Нацбанк продовжує зміцнювати українську валюту.
Курс гривні знову зріс / profi-forex.org
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 11 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2155.2936 (з 10 березня - 2173.5710);
100 євро - 2314.3543 (з 10 березня - 2360.4981);
10 російських рублів - 3.5528 (з 6 березня - 3.6230).
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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 21,45/21,60.
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