Яресько: перший транш кредиту від МВФ може становити $5 млрд

Перший транш кредиту за новою програмою між Україною і ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом може становити 5 млрд дол., повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Зараз всі повинні чекати рішення МВФ», - сказала міністр. При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН про те, яким буде перший транш, вона сказала: «П'ять (млрд дол. - УНІАН), так».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня о 16.00 за київським часом відбудеться засідання Ради директорів МВФ, під час якого буде ухвалено рішення про надання Україні нової, чотирирічної програми кредитування економіки обсягом 17,5 млрд дол. Україна очікує, що рішення буде позитивним. Як підкреслював прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Україна виконувала всі попередні умови отримання програми.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ - ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення порядку в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП видатків на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, наведення справедливості в пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення та ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу для того, аби 2016 став роком стабілізації та економічного зростання для України.

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У МВФ висловили впевненість у тому, що реалізація програми реформ буде успішною, тому що уряд України, за словами директора - розпорядника фонду Крістін Лагард, демонструє готовність впроваджувати перетворення, підвищувати тарифи, реструктуризувати банки, скорочувати державні витрати і проводити судову та антикорупційну реформи. Крім того, Лагард зазначила, що програма реформ відкриває Україні доступ до загального пакету фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол. протягом найближчих 4 років.