Швеція виділить Україні 175 мільйонів євро на реформи й інтеграцію до ЄС

Зазначається, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. "Під час зустрічі було підписано Угоду про співпрацю у сфері розвитку, за якою Швеція виділяє 175 млн євро на підтримку реформ в Україні та інтеграції країни до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Порошенко за підсумками зустрічі заявив, що підписання цієї угоди є продовженням потужної допомоги, яку Швеція завжди надавала Україні. Президент зазначив, що Швеція є найбільш твердим адвокатом української позиції в Європейському Союзі. «Я як Президент і весь Український народ дуже вдячні Вам за цю позицію», – сказав Порошенко.

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У свою чергу, шведський прем'єр-міністр зазначив, що головна мета угоди – допомогти українському урядові йти дорогою реформ та забезпечити процес інтеграції до Європейського Союзу. «Це жорсткі, але такі необхідні зараз рішення», – наголосив шведський прем’єр, відзначивши, що уряд Швеції також прийняв низку таких рішень у 90-х роках.