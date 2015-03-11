Уряд оновив склад керівництва Мінфіну - джерело

Кабінет міністрів України оновив склад керівництва Міністерства фінансів, повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді з посиланням на підсумки сьогоднішнього засідання уряду.

За інформацією співрозмовника агентства, перший заступник міністра Ігор Уманський зберіг свою посаду.

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Віталій Лісовенко, що обіймав раніше посаду заступника міністра, продовжить займатися напрямом держборгу на посаді урядового уповноваженого.

Заступники міністра Денис Фудашкін і Володимир Матвійчук будуть звільнені.

Також він повідомив про призначення чотирьох нових заступників міністра фінансів. Зокрема, до складу керівництва увійшли управляючий партнер аудиторської фірми «Аксьонова і партнери» Олена Макєєва, колишній заступник міністра Мінекономрозвитку Роман Качур, представник України в ЄБРР Артем Шевальов і президент інвестиційної групи ITT Оксана Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів 3 грудня, зокрема посаду міністра фінансів обійняла Наталія Яресько - американка українського походження, одна із співзасновників інвесткомпанії Horizon Capital.