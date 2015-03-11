Банки за день отримали рефінансування на півмільярда гривень

Національний банк України 10 березня надав двом банкам рефінансування на 521,3 млн грн під 33% річних на 1 день, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, також цього дня банкам було продано депозитні сертифікати на 8,631 млрд грн, зокрема на 8,046 млрд грн 14 банкам на один день під 20% річних, на 585 млрд грн 4 банкам на 7 днів під 26% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 9,605 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 28%, зокрема за кредитами овернайт - 27% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 6 березня надав двом банкам рефінансування на 75 млн грн під 33% річних на 1 день.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 4,955 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 26,6%, зокрема за кредитами овернайт - 24,1% річних.