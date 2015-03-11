Швеція після рішення про фінансову допомогу Україні закликала інші країни наслідувати її приклад

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен закликає інші країни долучитися до надання Україні фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр Швеція сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Голова швецького уряду запевнив Порошенка, що його країна продовжить надавати Україні різну допомогу, в тому числі й фінансову.

"Нам треба пам'ятати, що важливість надання Україні допомоги також необхідна з фінансової точки зору. Нам необхідно пам'ятати про це, і через це я запрошую більше країн зробити те ж саме, щоб вони підтримували подібні ініціативи", - зазначив Левен.

У зв'язку з цим він зауважив, що сьогодні у Києві було підписано міжурядову угоду про співробітництво у сфері розвитку.

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"У рамках цієї угоди буде надана щорічна допомога в розмірі 25 млн євро впродовж семирічного періоду", - наголосив Левен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, посол Королівства Швеція в Україні Андреас фон Бекерат та міністр економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абрамавичус підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розвитку.