Кабмін запровадив посаду уповноваженого з питань управління держборгом

Відповідна постанова уряду від 11 березня опубліковано на сайті уряду.

«Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом», - йдеться в документі.

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Згідно з документом, урядовий уповноважений буде призначатися Кабміном за поданням прем'єр-міністра за погодженням з міністром фінансів.

Обов'язком уповноваженого є розробка і реалізація пропозицій з управління держборгом, які можуть включати проведення операцій, випуск, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, а також проведення переговорів про реструктуризацію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 березня оновив склад керівництва Міністерства фінансів.

За інформацією співрозмовника агентства, перший заступник міністра Ігор Уманський зберіг свою посаду, що займав раніше посаду заступника міністра Віталій Лісовенко продовжить курирувати напрямок держборгу на посаді урядового уповноваженого, а заступники міністра Денис Фудашкін і Володимир Матвійчук будуть звільнені.