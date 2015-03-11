МВФ погодився дати Україні $17,5 мільярда

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки, йдеться в повідомленні Фонду, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Я рада повідомити, що Рада директорів МВФ схвалила програму розширеного фінансування для України обсягом 17,5 млрд дол. (15,5 млрд євро), засновану на програмі реформ», - наводиться в повідомленні цитата директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард.

«Я рада повідомити, що Рада директорів МВФ схвалила програму розширеного фінансування для України обсягом 17,5 млрд дол. (15,5 млрд євро), засновану на програмі реформ», - наводиться в повідомленні цитата директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард. – Ця нова чотирирічна програма дозволить стабілізувати економічну ситуацію в Україні й впровадити цілу низку глибоких реформ для подальшого зростання в середньостроковій перспективі та підвищення рівня життя українців».

Як наголошується в повідомленні Фонду, нова програма дозволить збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним, за словами Лагард, стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А крім того, уряд України зможе провести консультації з реструктуризації боргів із кредиторами – утримувачами суверенних бондів країни.

Уряд України, як зазначається в повідомленні, демонструє відданість реформам у вкрай непростих умовах курсових коливань і зростання цін на газ.

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«За новою програмою доведеться зробити й інші кроки, а саме - подальше підвищення тарифів, реструктуризацію банків, реформу державних підприємств, подолання корупції та посилення верховенства права», - підкреслила Лагард, додавши, що ключовою соціальною реформою стане допомога найуразливішим верствам населення.

На думку Лагард, програма українських реформ амбітна й ризикована, особливо зважаючи на конфлікт на сході країни. «Але я хочу відзначити, що досягнута місяць тому угода про припинення вогню виконується й сподіваюся, що подальшого насильства вдасться уникнути», - підкреслила Лагард, побажавши владі України не звертати зі шляху реформ заради досягнення процвітання й успіху.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає низку ключових реформ, – ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію й скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення та ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи й валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації та економічного зростання для України.