Мінфін незначно підвищив показник держборгу України за 2014 рік

Міністерство фінансів України уточнило показник державного боргу України в доларовому еквіваленті.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2014 року становила 69,812 млрд дол., тоді як згідно з опублікованими раніше даними цей показник становив 69,794 млрд дол.

Згідно з уточненими даними, загальна сума держборгу на 31 грудня 2014 року порівняно з початком року скоротилася на 3,298 млрд дол., або на 4,5%.

Міністерство також уточнило показник державного та гарантованого державою зовнішнього боргу, який становив 38,809 млрд дол., показник внутрішнього держборгу не змінився і становив 31,003 млрд дол.

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Прямий держборг уряду України, згідно з оновленими даними, становив 60,058 млрд дол., гарантований державою борг на 31 грудня становив 9,754 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті в 2014 році зросла в 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлював граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 968,35 млрд грн.

За 2013 рік сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%, до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).