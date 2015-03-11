Гривня на міжбанку до вечора зміцнилася до 21,58 за долар

У середу, 11 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,47/21,58 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 22,72/22,83 грн/євро, до російського рубля – 0,3450/0,3470 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 21,8932 грн/дол., на цю годину було укладено 176 угод, обсяг торгів становив 247,32 млн дол.