МВФ виділяє $5 мільярдів на перший транш кредиту для України

Перший транш, який буде наданий Україні з боку ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду в рамках нової чотирирічної програми кредитування української економіки, становитиме 5 млрд дол., наголошується в повідомленні Фонду, текст якого має УНІАН.

«Схвалення програми EFF для України передбачає виділення першого траншу в обсязі 5 млрд дол., з яких 2,7 млрд дол. будуть спрямовані на підтримку бюджету країни, - йдеться в заяві МВФ. - Умови виділення та обсяги подальших траншів визначатимуться по мірі виконання критеріїв програми реформ».

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Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки.

Нова програма дозволить збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучких умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А крім того, уряд України зможе провести консультації з реструктуризації боргів з кредиторами - утримувачами суверенних бондів країни. Можливий обсяг реструктуризованого боргу складе 15 млрд дол.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ - ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення порядку в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП видатків на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення та ліквідації так званих спеціальних пенсій. Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 став роком стабілізації та економічного зростання для України.