Яценюк: Кредит МВФ допоможе стабілізувати валютний курс

«Прийнято рішення про виділення Україні 17,5 млрд дол. Це чотирирічна програма, яка є відповіддю на проведені в Україні реформи і яка змушує нас не зупинятися і рухатися далі. Програма передбачає чотирирічний план економічної стабілізації країни і відкриває додаткові двері для отримання ще 7,5 млрд дол. допомоги для стабілізації та зростання української економіки. Таким чином, в цілому протягом чотирьох років Україна отримає 25 млрд дол., які дозволять стабілізувати економіку, стабілізувати фінансовий сектор. Ці кошти спрямовуються на стабілізацію валютного курсу країни. І вони дадуть можливість розвиватися українській економіці вже з 2016 року», - сказав глава уряду.

Він подякував членам парламентської коаліції і президенту країни за спільну роботу з підготовки та виконання програми з МВФ. «Це програма не МВФ і не для МВФ. Це програма змін і реформ для України, - сказав Яценюк. - Це початок важкого шляху по стабілізації економіки, створенню фундаменту для зростання, збільшення кількості робочих місць, підвищення стандартів у країні, підвищення зарплат, збільшення торгівлі і збільшення підприємництва».

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Він зазначив, що зараз Україна переживає непростий час. Але цей час є запорукою створення потужного, сильного економічного, фінансового і соціального майбутнього України. «Ми отримали широку і всеосяжну допомогу наших міжнародних партнерів. Нам вдалося довести світові, що ми проводимо реформи. І тільки під проведення реформ МВФ прийняв рішення про надання фінансової допомоги країні», - підкреслив Яценюк.

Він додав, що зараз на порядку денному - впровадження пакету реформ, включаючи податкову реформу, соціальну реформу, скорочення навантаження на держбюджет. «Це всеосяжний план нової, європейської України, який підтримується західними партнерами і нашими союзниками», - сказав глава уряду, додавши, що ще багато чого необхідно зробити для того, щоб країна була процвітаючою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, МВФ схвалив програму кредитування України об'ємом 17,5 млрд дол. Перший транш за програмою складе 5 млрд дол.