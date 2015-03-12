ЦБ Мексики максимально збільшив продаж доларів для підтримки нацвалюти

Влада Мексики з середи, 11 березня, почала додатковий продаж на біржі доларів з метою підтримати песо, курс якого сильно впав по відношенню до американської валюти, передає ПРАЙМ.

Щоденний обсяг продажів складе 52 мільйони доларів на додаток до 200 мільйонів, які ЦБ Мексики почав продавати з грудня м.р., у разі знецінення песо на 1,5% в день.

Читайте такожКитай хоче інвестувати $250 млрд в країни Латинської Америки Додаткова пропозиція валюти буде діяти на біржі з 11 березня по 8 червня. Вже в середу нові валютні інтервенції дали результат: середньозважений курс долара знизився більш ніж на 1%, склавши 15,45 песо. У вівторок він становив 15,62 песо.

За останній тиждень курс мексиканського песо оновив історичні мінімуми, знизившись до 15,66 песо за долар. Падіння курсу песо з початку 2015 року склало понад 5%.

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