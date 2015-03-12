Акціонери ЮКОСа зглянулися на Росію: запропонували знижку при виплаті компенсації

Комітет міністрів Ради Європи 11 березня почав обговорювати виконання Росією рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), серед яких - рішення, що РФ повинна виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа 1,8 млрд євро, пишуть "Ведомости".

Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити власникам ЮКОСа майже 2 мільярди євроДо середини липня російська влада повинна спільно з Комітетом міністрів Ради Європи визначити алгоритм виконання цього рішення. Акціонери ЮКОСа (їх представляють Yukos Universal Limited і Hulley Enterprises Limited, за їх власними даними, вони володіють 58,9% акцій компанії і претендують на 1,1 млрд євро з призначеної ЄСПЛ компенсації) написали в Комітет міністрів звернення, що розпочати обговорення плану слід вже зараз. Комітет міністрів встановив над цією справою розширений нагляд. Документ опублікований на сайті комітету.

У зверненні йдеться, що російська влада повинна представити узгоджений з Комітетом міністрів план в стислі терміни; що в ньому повинні бути передбачені виплати всім акціонерам ЮКОСа з реєстру на момент ліквідації компанії.

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Про звернення акціонерів ЮКОСа російській стороні відомо, документи доведені до керівництва Мін'юсту та вивчаються. Керівник апарату уповноваженого Росії в ЄСПЛ Андрій Федоров сказав «Ведомостям», що строк надання плану виконання рішення суду закінчується 16 липня, погоджувати його Росія повинна з Комітетом міністрів, а не з ким-небудь ще.

Офіційний представник ЮКОСа Клер Девідсон не відповіла на питання «Ведомостей».

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