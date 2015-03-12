Економіки держав "Великої двадцятки" продовжують зростати

ВВП держав G20 зріс у жовтні-грудні 2014 року на 0,9% відносно попереднього кварталу, показують попередні оцінки Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), пишуть Вести Экономика.

За підсумками III кварталу було відзначено аналогічне зростання. Найсильніше в останньому кварталі зросли економіки Індії та Китаю - відповідно на 1,6% і 1,5% (після підйому в III кварталі на 2,2% і 1,9% відповідно).

Значно зменшилися темпи збільшення ВВП США (до 0,5% з 1,2%) і Південної Кореї (до 0,4% з 0,9%), зазначається в повідомленні. Менш істотно сповільнилося зростання в Канаді (до 0,6% з 0,8%), Великобританії (до 0,5% з 0,7%) і Франції (до 0,1% з 0,3%). ВВП Індонезії розширився на 1,2% за підсумками кожного кварталу 2014 року.

При цьому в IV кварталі помітне прискорення економічного підйому було зафіксовано в Німеччині (до 0,7% з 0,1%) і ПАР (до 1% з 0,5%), менш істотне - в Австралії (до 0,5% до 0,4%) і Мексиці (до 0,7% з 0,5%).

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Японія вийшла з рецесії: економіка країни збільшилася на 0,4% в IV кварталі після зниження на 0,7% у липні-вересні. ВВП Італії не змінився після скорочення на 0,1% у III кварталі.

При цьому зростання економік держав G20 у жовтні-грудні в річному виразі прискорилося до 3,4% проти 3,3% у III кварталі. Найістотніше зростання було відзначене в Індії (на 7,5%) і в Китаї (на 7,3%), найбільший спад - у Японії (на 0,7%).

У цілому за 2014 рік ВВП держав G20 зріс на 3,4% після підйому на 3,2% за підсумками попереднього року.