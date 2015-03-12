Гонтарева викликала на боротьбу з кризою Ющенка і Стельмаха

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева у середу, 11 березня, провела антикризову нараду з екс-головами НБУ, повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, у нараді взяли участь Степан Кубів (голова НБУ з 24 лютого 2014 по 19 червня 2014 року), Віктор Ющенко (голова НБУ в 1993-1999 роках), Володимир Стельмах (голова НБУ в 2000-2002 роках і 2004-2010 роках), Борис Марков (заступник голови НБУ в 1993-1994 роках).

«Учасники наради обговорили досвід і практику подолання кризи в економіці та банківській системі, а також конкретні кроки для стабілізації банківської системи, досягнення фінансової стабільності й повернення довіри до банківської системи», - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні зазначається, що в майбутньому такі наради робочої консультативної групи в цьому складі, присвячені стратегічним принципам розвитку і актуальним питанням функціонування Національного банку і банківської системи, відбуватимуться на регулярній основі.

Як повідомляв УНІАН, Валерія Гонтарева обіймає посаду голови НБУ з червня 2014 року, змінивши на цій посаді Степана Кубіва. Гонтарева є дев'ятим керівником регулятора за всю історію його існування з 1991 року.