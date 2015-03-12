Депутат: МВФ позитивно оцінив реформи, які проводить уряд

Затвердження Міжнародним валютним фондом програми фінансової підтримки України на суму 17,5 мільярдів доларів в рамках чотирирічного плану економічної та фінансової стабілізації свідчить про те, що іноземні партнери позитивно оцінюють темпи проведення реформ та єдність української влади.

Про це заявив секретар Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, народний депутат фракції «Народний фронт» Максим Поляков у четвер в ефірі «5-го каналу».

«Те, що відбулось, це велика перемога прем'єр-міністра, президента і парламенту над нашими ворогами. Путін робив усе, щоб ми цього кредиту не отримали. Він чудово розумів, що якби ми його не отримали, у нас була б зовсім інша історія сьогодні, зовсім інші можливості», - сказав Поляков.

«Саме консолідація в тих умовах, в яких ми працювали, дуже нам допомогла», - додав народний депутат.

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Представник «Народного фронту» наголосив, що своїм рішенням МВФ позитивно оцінив перші кроки реформ в Україні.

«І уряд, і парламент, і президент чудово усвідомлюють, що якщо реформи не розпочнуться - не буде держави України, не буде нічого того, що є сьогодні. Це чудово розуміє все суспільство, іншого варіанту у нас не існує», - сказав Максим Поляков.