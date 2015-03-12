Україна завтра почне говорити з кредиторами про реструктуризацію частини боргу

Міністерство фінансів з 13 березня почне консультації з зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини суверенного боргу для зниження його тиску на державні фінанси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ході публічного звіту уряду.

Голова Мінфіну нагадала, що 11 березня Міжнародний валютний фонд схвалив нову програму розширеного фінансування для України, в рамках якої наша країна одержить від фонду 17,5 млрд дол. протягом наступних 4 років.

Читайте такожКабмін запровадив посаду уповноваженого з питань управління держборгом

«Тепер на порядку денному міністерства стоїть питання зниження тиску на державні фінанси з боку державного боргу, для чого ми вже завтра починаємо консультації щодо його реструктуризації з нашими кредиторами», - сказала Яресько.

Раніше міністр фінансів заявляла, що український уряд проведе консультації з держателями суверенного боргу з метою поліпшити структуру цього боргу після схвалення нової програми для України Радою директорів Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми становить 5 млрд дол.

За інформацією міністерства фінансів, у п'ятницю, 13 березня, міністр проведе презентацію для інвесторів за допомогою веб-трансляції, щоб представити основні риси механізму розширеного кредитування МВФ в контексті поточної економічної ситуації в Україні, зокрема принципи майбутніх консультацій з держателем боргу державного сектору України.