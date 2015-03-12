Яценюк вимагає конфіскувати заарештовані $1,4 млрд оточення Януковича

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав якомога швидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави 1,4 млрд дол., заарештованих у рамках розслідування фінансових злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у ході публічного звіту уряду за 100 днів роботи.

«Уряд заарештував 1,4 млрд дол. коштів, які належали оточенню Віктора Януковича. Вони заарештовані вже півроку. І ми звернулися до органів прокуратури, щоб негайно перейти від стадії арешту до стадії конфіскації цих активів», - сказав Яценюк, додавши, що ці кошти могли б стати додатковим ресурсом для економіки і бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ і судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.