Кабмін призначив Яресько нових заступників

Відповідні постанови розміщено на офіційному сайті уряду.

Кабінет міністрів України призначив заступниками міністра фінансів України Романа Качура, Олену Макєєву, заступником міністра фінансів з питань євроінтеграції - Артема Шевалєва, заступником міністра фінансів України - керівником апарату - Оксану Маркарову. Відповідні постанови №185-р, №186-р, №188-р, №194-р розміщені на офіційному сайті уряду. Одночасно Кабмін звільнив з посад заступників міністра Володимира Матвійчука, Дениса Фудашкіна, а також Віталія Лісовенка у зв'язку з його переходом на іншу посаду. Читайте такожКабмін запровадив посаду уповноваженого з питань управління держборгом Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів 3 грудня 2014 року, зокрема пост міністра фінансів зайняла Наталія Яресько - американка українського походження, одна із співзасновників інвесткомпанії Horizon Capital.

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