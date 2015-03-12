Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $6,3 млрд

Міжнародні резерви Росії на 6 березня склали 356,7 мільярда доларів проти 363 мільярда доларів на 27 лютого, повідомляється на сайті Центробанку Російської Федерації.

Читайте такожСША можуть посилити тиск на РФ, так як нинішні санкції не принесли бажаного результатуТаким чином, за тиждень резерви скоротилися на 6,3 мільярда доларів, або на 1,7%.

На 1 лютого міжнародні резерви РФ склали 376,208 млрд доларів.

"Міжнародні резерви РФ за тиждень з 27 лютого по 6 березня 2015 року зменшилися на 6,3 мільярда доларів США, або на 1,7%. Зазначене зменшення практично повністю було пов'язано з негативним сальдо курсової та ринкової переоцінок", - прокоментували ПРАЙМ в ЦБ.

Читайте такожУ Росії вже задумалися про виведення золотовалютних резервів з США та ряду країн ЄвропиЗа 2014 рік міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 рази - до 385,46 мільярда доларів.