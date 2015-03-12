Нацбанк сьогодні вирішив залишити курс гривні на вчорашньому рівні 21,55 за долар

Українська валюта в середу зміцнилася на рівні 21,55 за долар і поки залишилася на місці.

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 12 березня з 14:30 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 доларів США - 2155.3929 (з 11 березня - 2155.2936); 100 євро - 2279.9746 (з 11 березня - 2314.3543); 10 російських рублів - 3.4387 (з 11 березня - 3.5528). Читайте такожЯценюк: Кредит МВФ допоможе стабілізувати валютний курс Як повідомляв УНІАН, 11 березня Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки Украіни з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш становитиме 5 млрд дол. Очікується, що кошти МВФ допоможуть зміцнити курс гривні.

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