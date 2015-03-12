Україна отримає перший транш від МВФ завтра, в п'ятницю 13-го

Україна отримає перший транш кредиту за новою програмою Міжнародного валютного фонду обсягом 5 млрд дол. 13 березня, повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Перший транш кредиту прийде, я сподіваюся, завтра (13 березня - УНІАН), якщо не сьогодні (12 березня - УНІАН)», - сказала Яресько.

При цьому вона додала, що 2,8 млрд дол. підуть на підтримку бюджету, а 2,2 млрд дол. - на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.

«Це дає нам можливість стабілізувати золотовалютні резерви і стабілізувати банківську систему. Ці кошти – всі 5 млрд – дають нам упевненість», - підкреслила міністр, зазначивши, що кошти Фонду - це лише початок стабілізації.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що Україна одержить перший транш кредиту МВФ до кінця поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня, як і чекали в українському уряді, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш, який буде надано Україні, становить 5 млрд дол., з яких 2,7 млрд дол. буде направлено на підтримку бюджету країни.

Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А, крім того, уряд України зможе провести консультації щодо реструктуризації боргів з кредиторами – держателями суверенних бондів країни. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 млрд дол.

Читайте такожЯценюк: Кредит МВФ допоможе стабілізувати валютний курс

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ, – ефективні рішення в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій. Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації й економічного зростання для України.