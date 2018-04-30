Україна і МВФ: хронологія відносин довжиною 21 рік

Україна, яка перебуває у стані війни з непередбачуваним сусідом, до середини березня може одержати довгождану фінансову допомогу від свого ключового кредитора – Міжнародного валютного фонду, який має виділити перші 5 млрд дол. з нової програми допомоги українській економіці на загальну суму 17,5 млрд доларів США.

Схвалена 11 березня Радою директорів Міжнародного валютного фонду програма Extended Fund Facility розрахована на 4 роки і передбачає масштабне реформування України за європейськими стандартами.

Гроші Фонду прямуватимуть на погашення країною раніше взятих кредитів і поповнять золотовалютні резерви Нацбанку. Кредит МВФ також відкриє Україні двері для залучення міжнародної допомоги на загальну суму близько 40 млрд дол.

За 21 рік відносин з Міжнародним валютним фондом нова програма стане наймасштабнішою як за обсягом коштів, що надаються, так і за глибиною і складністю поставлених завдань, які, в першу чергу, стосуються досягнення фінансової стабільності, зміцнення державних фінансів і структурних реформ.

Всього ж за весь період співпраці, з 1994 року, Міжнародний валютний фонд підтримав реформи на Україні кредитами на суму близько 23 млрд дол.

Нижче наводяться дані про програми України з МВФ:

Хронологія відносин України з МВФ

2015 рік

- У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ – ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних видатків, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення кількості чиновників. Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації та економічного зростання України.

Рада директорів МВФ 11 березня схвалила цю програму на загальну суму 17,5 млрд дол. і пообіцяла виділити перші 5 млрд до середини березня. Умови виділення і обсяги подальших траншів визначатимуться Фондом у міру виконання критеріїв програми.

2014 рік

- Наприкінці квітня уряд на чолі з Арсенієм Яценюком, сформований проєвропейськими політичними силами, що перемогли в результаті Революції гідності, та МВФ затвердили дворічну програму кредитування української економіки, що реформувалася, обсягом 17 млрд дол. На початку травня країна одержала перший транш у розмірі 3,2 млрд дол., а другий транш у розмірі 1,4 млрд дол. було перераховано наприкінці серпня.

Програма співпраці передбачає виконання Україною ряду умов, зокрема - проведення податкової реформи, ефективну боротьбу з корупцією і оздоровлення енергетичного сектора, включаючи скорочення дефіциту бюджету держкомпанії «Нафтогаз України».

2010 рік

- У липні МВФ після кількох місяців напружених переговорів із владою України схвалив стабілізаційну кредитну програму stand-by на 10 мільярдів SDR (близько 15,15 млрд дол.), яка була розрахована на 2,5 роки. Одночасно було виділено перший транш на 1,89 млрд дол.

За умовами програми, Україна мала поетапно скоротити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП у 2011 році та до 2,5% - у 2012 році з 5,0% у 2009 році, й взяла на себе зобов'язання скоротити до 2015 року державний борг нижче за 35% ВВП.

У разі виконання умов програми, українська влада могла розраховувати на щоквартальне одержання близько 1,5 млрд дол.

- Другий транш цього кредиту на 1,5 млрд дол. Рада директорів МВФ виділила Києву в грудні, і після цього, через відсутність прогресу у виконанні умов програми, кредитування було припинене на три роки.

2008 рік

- У листопаді МВФ схвалив дворічну програму stand-by на загальну суму 16,4 млрд дол. для підтримки економіки, що переживала глибоку кризу.

Уряд пообіцяв оздоровити фінансове становище держкомпанії "Нафтогаз", підвищити ціни на газ і електроенергію, не допустити збільшення дефіциту держбюджету понад 1,0% до ВВП, закрити слабкі банки, націоналізувати великі системні банки, продовжити структурні реформи.

Багато зобов'язань не було виконано через протистояння гілок колишньої влади і президентську виборчу кампанію. Верховна Рада не змогла прийняти держбюджет на 2010 рік. Восени 2009 року МВФ заморозив програму до стабілізації політичної ситуації в країні. Україна встигла одержати в рамках цієї програми близько 10,5 млрд дол.

2004 рік

- У березні МВФ ухвалив річну програму попереджуючого (precautionary) stand-by на суму 605 млн. дол., які могли бути виділені при зверненні влади у разі різкого зростання дефіциту платіжного балансу. Тоді Київ обійшовся без цих грошей.

1998 рік

- У вересні МВФ ухвалив трирічну програму розширеного фінансування на 2,2 млрд дол., яка пізніше була продовжена на один рік - до вересня 2002 року і збільшена до 2,6 млрд дол.

Її мета - добитися до 2001 року зростання ВВП після 10 років падіння, утримати інфляцію нижче за 10% на рік, провести реформу пенсійної системи, енергетики, сільського господарства, дерегуляцію для приватного бізнесу.

Програма кілька разів уривалася через невиконання Україною взятих зобов'язань, зокрема, через збільшення заборгованості з відшкодування експортерам податку на додану вартість. Фактично Київ одержав трохи більше половини передбаченої суми.

1997 рік

- МВФ у серпні затвердив третю річну програму stand-by на суму 542 млн. дол. для підтримки розвитку економіки і реалізації структурних реформ у 1997-1998 роках. МВФ відразу ж виділив перший транш у розмірі 49 млн. дол.

Україна зобов'язалася знизити інфляцію до 15% у 1997 році та 12% у 1998 році з 40% у 1996 році. Дефіцит держбюджету мав знизитися в 1997 році до 4,3% ВВП, у 1998 році - до 2,0% з 6,0% у 1996 році.

Програма не була завершена через невиконання урядом її умов.

1996 рік

- У травні Рада директорів МВФ ухвалила виділення 867 млн. дол. у рамках другої однорічної програми stand-by за умови, що Україна доб'ється зниження інфляції до 1-2% на місяць, скоротить дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП з 5,0% у 1995 році.

1995 рік

- У квітні Рада директорів МВФ ухвалила річну програму stand-by на суму 1,57 млрд дол. Мета програми - зниження інфляції приблизно до 1,0% на місяць, лібералізація економіки, стримування падіння ВВП, утримання дефіциту держбюджету на рівні не вище за 3,3% ВВП.

1994 рік

- У жовтні МВФ схвалив для України перший кредит Systemic Transformation Facility (STF) на суму близько 392 млн. дол. на системні перетворення в економіці.