Україна цього року зможе отримати $16,3 млрд, включаючи $10 млрд від МВФ

Україна в 2015 році може одержати з усіх зовнішніх джерел близько 16,3 млрд доларів, включаючи 10 млрд дол. по лінії Міжнародного валютного фонду, йдеться у в Звіті-меморандумі МВФ в Україні, розміщеному на сайті Фонду.

При цьому, в обсягу міжнародної допомоги кошти від Євросоюзу становитимуть 1,8 млрд дол., від уряду США – 2 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня, як і чекали в українському уряді, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш, який буде надано Україні, становить 5 млрд дол., з яких 2,7 млрд дол. буде направлено на підтримку бюджету країни.

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Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А, крім того, уряд України зможе провести консультації щодо реструктуризації боргів з кредиторами – держателями суверенних бондів країни. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 млрд дол.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ, – ефективні рішення в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій. Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації й економічного зростання для України.