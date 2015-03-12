МВФ прогнозує падіння економіки України на 5,5% за інфляції 27%

Ключовий кредитор країни – Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України в 2015 році до 5,5% за інфляції близько 27%, йдеться у Звіті-меморандумі МВФ по Україні, розміщеному на сайті Фонду.

«Падіння ВВП України за підсумками 2015 року становитиме 5,5%», - йдеться в меморандумі. При цьому, як наголошується, економічна ситуація в першому півріччі продовжить погіршуватись через різке падіння ВВП у серпні-грудні 2014 року. Проте за підсумками року падіння буде згладжено.

«Інфляція становитиме близько 27% на тлі девальвації гривні, високих цін на енергоносії. Проте в 2016 році показники інфляції стабілізуються, зокрема за рахунок дій Національного банку з інфляційного таргетування», - йдеться в документі.

При цьому в МВФ наголосили, що в 2014 році в Україні різке падіння продемонстрували всі сфери народного господарства, крім агросектору, в якому зафіксоване зростання на 2,8%. «Загалом промвиробництво в країні впало на 10,1%, включаючи падіння на 31,5% по Донецькій області і 42% по Луганській», - наголошується у звіті МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня, як і чекали в українському уряді, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш, який буде надано Україні, становить 5 млрд дол., з яких 2,7 млрд дол. буде направлено на підтримку бюджету країни.

Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А, крім того, уряд України зможе провести консультації щодо реструктуризації боргів з кредиторами – держателями суверенних бондів країни. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 млрд дол.

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У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ, – ефективні рішення в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій. Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації й економічного зростання для України.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і припускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції в 42,8%.

При цьому падіння експорту за песимістичного сценарію становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.) у 2015 році, імпорту – 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., імпорту – на 10,7% - до 63 млрд дол.

Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1,85 тлрн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.

Прогнозний рівень безробіття в 2015 році становитиме 10,2% за оптимістичним сценарієм і 11,5% за песимістичним.