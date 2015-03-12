Нова програма МВФ грунтується на прогнозі курсу не вище 22 грн/дол.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті фонду.

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Згідно з документом, курс гривні на кінець 2016 року прогнозується на рівні 22,7 грн/дол. за середньорічного показника 22,5 грн/дол., на 2017 рік - 23,4 грн/дол. і 23,1 грн/дол. відповідно, на 2018 рік - 23,5 грн/дол. і 23,5 грн/дол., на 2019 рік - 23,6 грн/дол. і 23,6 грн/дол., на 2020 рік - 23,8 грн/дол. і 23,7 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня, як і чекали в українському уряді, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш, який буде надано Україні, становить 5 млрд дол., із яких 2,7 млрд дол. буде направлено на підтримку бюджету країни.

Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А крім того, уряд України зможе провести консультації щодо реструктуризації боргів із кредиторами – держателями суверенних бондів країни. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 млрд дол.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає низку ключових реформ, – ефективні рішення в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, впорядкуванні в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі, у першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій. Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації та економічного зростання для України.