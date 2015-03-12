Яресько сподівається до літа домовитися про реструктуризацію $15 млрд боргів

Переговори щодо реструктуризації частини суверенного боргу, які розпочнуться вже завтра, 13 березня, можуть тривати кілька місяців - мінімум до травня, повідомила під час брифінгу міністр фінансів Наталя Яресько.

Вона нагадала, що обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. Але незважаючи на такий обсяг, Яресько підкреслила, що з оптимізмом оцінює майбутні переговори.

«Параметри для наших кредиторів ми оголосимо 13 березня, але ми не нав'язуватимемо свою точку зору, – сказала Яресько. – Ми починаємо переговори з кредиторами, ми спочатку вислухаємо їхню точку зору, кілька тижнів це триватиме».

Вона також відзначила, що переговори будуть непростими, але не тільки через важкий економічний стан у країні, але також через те, що йдеться про реструктуризацію різних бондів – з різними термінами і умовами погашення.

Пізніше заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Танос Арванітіс під час традиційного брифінгу МВФ у Вашингтоні відзначив, що уряд України вестиме переговори зі всіма кредиторами, включаючи Росію.

Нагадаємо, Міністерство фінансів з 13 березня почне консультації із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини суверенного боргу для зниження його тиску на державні фінанси.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми становитиме 5 млрд дол.

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За інформацією міністерства фінансів, в п'ятницю, 13 березня, міністр проведе презентацію для інвесторів з допомогою веб-трансляції, щоб представити основні риси механізму розширеного кредитування МВФ в контексті поточної економічної ситуації в Україні, в тому числі принципи майбутніх консультацій із власниками боргу державного сектору України.