Гривня закрила міжбанк на рівні 21,70 за долар

У четвер, 12 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,50/21,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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Котирування гривні що до євро перебувають на рівні 22,85/23,05 грн/євро, що до російського рубля – 0,3530/0,3570 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 21,8616 грн/дол., на цю годину було укладено 230 угод, обсяг торгів становив 165,28 млн. дол.