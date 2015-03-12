Перша оціночна місія МВФ приїде до України 15 червня

Згідно з повідомленням, місія проведе оцінку критеріїв, запланованих до виконання на кінець березня 2015 року. Також повідомляється, що оцінні місії МВФ працюватимуть у Києві щокварталу.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня, як і очікували в українському уряді, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш, який буде надано Україні, становитиме 5 млрд дол., з яких 2,7 млрд дол. буде спрямовано на підтримку бюджету країни.

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Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. Крім того, уряд України зможе провести консультації з реструктуризації боргів з кредиторами – тримачами суверенних бондів країни. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 млрд дол.