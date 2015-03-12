У МВФ назвали ключову умову нової програми для України

Ключовою умовою нової програми Міжнародного валютного фонду для України є нерозвиток конфлікту на сході країни, заявив заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Танос Арванітіс під час традиційного брифінгу МВФ у Вашингтоні.

За його словами, нова програма довгостроковіша, об'ємніша й гнучкіша. «Ключовою умовою програми є неінтенсифікація конфлікту. Ми заклали це в макропоказниках», - сказав Арванітіс, не уточнюючи, чи буде перегляд програми у разі зміни умов.

Арванітіс відзначив, що програма МВФ ґрунтується на очікуваннях, що економіка України перестане відчувати вплив цього конфлікту, у зв'язку з чим падіння ВВП країни в 2015 році становитиме 5,5%, а вже в 2016 році економіка повернеться до зростання і ВВП збільшиться на 2%. «Ми сподіваємось, що модель економічного зростання на 2015 рік і далі не залежатиме від конфлікту, економіка почне відновлюватись завдяки реформам у рамках цієї програми», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми становитиме 5 млрд дол.