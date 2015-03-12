До 2020 року дефіцит держбюджету повинен скоротитися до 2,2% - програма з МВФ

Нова програма Міжнародного валютного фонду для України передбачає зниження дефіциту державного бюджету, включаючи НАК «Нафтогаз України», до 2,2% ВВП до 2020 року, говориться у звіті, розміщеному на сайті Фонду.

Згідно з документом, на кінець 2015 року дефіцит передбачається на рівні 4,2% ВВП, на кінець 2016 року – 3,7% ВВП, 2017 року – 2,1% ВВП, 2018 р. – 2,6%, 2019 р. – 2,4%.

З урахуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України» показник бюджетного дефіциту на ці дати очікується на рівні 7,4%, 3,9%, 3,1%, 2,6%, 2,4%.

У рамках програми державний і гарантований державою борг у 2015 році очікується на рівні 94,1% ВВП, у 2016 році - 92,6%, у 2017 р. – 88,9%, у 2018 р. – 83,3%, у 2019 р. – 77,3%, у 2020 р. – 71,0%.

Читайте такожМВФ оцінить реформи в Україні в травні-червні, тоді й вирішить долю другого траншу

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд ухвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми становитиме 5 млрд дол., одержання якого очікується завтра, 13 березня.

Нова програма МВФ передбачає падіння економіки України в 2015 році до 5,5% при інфляції близько 27% і заснована на прогнозі курсу гривні на рівні 22 грн/дол. до кінця 2015 року і середньорічному показнику на рівні 21,7 грн/дол.